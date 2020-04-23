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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 23.04.2020 - 11:59,Son Güncelleme:

Almaya’da bir evde patlama: 1 ölü, 4 yaralı

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Almaya’da bir evde patlama: 1 ölü, 4 yaralı
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Almanya’nın Köln kentindeki bir evde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Köln kentinin Mülheim semti Wichheimer sokağında bulunan bir evde patlama yaşandı. 79 yaşındaki bir Alman vatandaşının oturduğu evi havaya uçurduğundan şüphelenildiği belirtildi. Patlama sonucu evin büyük bir bölümü çökerken 4 kişi de yaralandı. Etrafta bulunan birçok ev ve araç da zarar gördü. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yaralılara ambulanslarda müdahale edildi. Uzun süre evden çıkarılamayan ev sahibinin cansız bedeni, yangının söndürülmesinden sonra 6 arama kurtarma köpeği ile yapılan aramanın ardından bulunarak çıkarıldı. Yerel basına yansıyan haberlerde, daha önce birçok kez akıl hastanesinde yattığı ve başka tehlikeli suçlar da işlediği belirtilen kişinin cezai ehliyetinin olmadığı öne sürüldü.

 

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