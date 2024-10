‘Almanya’yı, Avrupa’nın hasta adamı yaptı’

Haberin Devamı

LONDRA merkezli uluslararası haftalık The Economist dergisi, eski Başbakan Angela Merkel dönemiyle (2005-2021) ilgili bir analiz yayımladı. Analizin en çarpıcı bölümlerinden biri, “Angela Merkel’in 16 yıllık görev dönemi, reform yaşanmayan ve Almanya’yı yeniden Avrupa’nın hasta adamı yapan tam bir ‘İdare et git’ dönemiydi” satırları oldu. Almanya’yı 1999 yılında SPD’li Gerhard Schröder döneminde de “Avrupa’nın hasta adamı” olarak niteleyen The Economist, 2013 yılında yayımladığı Almanya özel sayısında, Merkel’in kazanmasının Avrupa için ümit verici olduğunu vurgulasa da son analizinde aynı politikacıyı yerden yere vurdu. Derginin yorumunda, Merkel hükümetinin Almanya’yı krize sürüklediği iddia edilirken, “Bayan Merkel, Almanya’yı bir hayal dünyasına yönlendirdi, uzun bir jeopolitik ve ekonomik uykuya yatırdı ki, şimdi yeniden uyunması gerekiyor. Hemen hemen o sözde ‘Demir Lady’nin her kararı hem Almanya’nın hem de Avrupa Birliği’nin (AB) durumunun daha da kötüye gitmesine yol açtı” ifadeleri yer aldı.

ÜÇ ÖNEMLİ KONU

Analizde, Angela Merkel döneminde kamuda yeterli yatırım yapılmayarak Almanya’nın jeopolitik olarak şu alanlarda bağımlılığının artırıldığı belirtildi:

* Birincisi; ABD’nin desteği olmadan Almanya kendisini savunabilecek durumda değildir.

* İkincisi; Ekonomik olarak büyüyebilmesi için Almanya Çin’e ihracat yapmak zorundadır.

* Üçüncüsü; İşlevsel konumunu koruyabilmesi için Alman sanayinin Rus gazına ihtiyacı vardır.

Angela Merkel’in görevi boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le düzenli olarak görüştüğü belirtilirken, Ukrayna savaşına Almanya’nın ne kadar da hazırlıksız yakalandığının görüldüğüne dikkat çekildi.

ORBAN’I KORUDU

Analizde, Angela Merkel’in bazı Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde demokrasi kaybı yaşanmasında etkin rol oynadığı da iddia edildi. Özellikle de Macaristan’da. Almanya’nın Macaristan’la ekonomik ilişkilerden yarar sağladığı belirtilirken, “Merkel sorun yaşamamak için otokrat Viktor Orban’ı eleştirilerden korudu” denildi. Angela Merkel’in 2015 yılında Suriyeli sığınmacılara Almanya’nın kapılarını açmasından övgüyle bahseden dergi, ancak hem Almanya’da hem de başka ülkelerde aşırı sağcıların güçlenmesinde Merkel’in bu sığınmacı politikasının etkin rol oynadığı ifade edildi.