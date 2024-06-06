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Almanya’ya ‘Taurus’ uyarısı!

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#Almanya#Putin#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’ya ‘Taurus’ uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 10:20

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alman silahlarının Rusya’daki hedeflere karşı kullanılmasına karşı uyardı. Putin, St. Petersburg’da uluslararası basına yaptığı açıklamada, bunun ‘tehlikeli bir adım’ oldugunu ve Berlin ile Moskova arasındaki ilişkilerin bozulması anlamına geleceğini söyledi.

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PUTİN, bir soru üzerine de Alman ‘Taurus’ seyir füzelerinin Ukrayna’ya olası teslimatına da atıfta bulunarak, “Alman tankları Ukrayna topraklarında ilk kez göründüğünde, bu Rusya’da ahlaki ve etik bir şoka neden oldu” dedi. Rus toplumunda Almanya’ya yönelik tutumun her zaman iyi olduğunu belirten Putin, “Eğer şimdi (Ukrayna’da) Rus topraklarındaki nesnelere saldırı düzenleyebilecek füzelerin de ortaya çıktığı söyleniyorsa, bu elbette Rus-Alman ilişkilerini sonsuza dek yok edecektir” diye cevap verdi. Batılı silahlarla Rus topraklarına yapılan saldırılara nasıl karşılık verileceği konusunda net bir ifade kullanmayan Putin, şunları söyledi: “Eğer birileri topraklarımıza saldırılar düzenlemek için savaş bölgesine silah göndermeyi mümkün görüyorsa, o zaman neden biz de bu tür silahları, Rusya ile ilgili olarak bunu yapan ülkelerin hassas nesnelerine saldırılar düzenlenecek şekilde, bazı bölgelerde konuşlandırma hakkına sahip olmayalım diye düşünüyoruz? Bu da cevabın asimetrik olabileceği anlamına geliyor. Bu konu üzerinde düşünüyoruz.”

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SCHOLZ KARŞI ÇIKTI
Almanya da diğer Batılı müttefikler gibi Kiev hükümetine silah sağladı. Bunların çoğu Rusya bölgelerindeki hedeflere yönelik saldırılar için kullanılmaya müsait değildi. Ukrayna ise Rus saldırı savaşına karşı kendisini daha iyi savunabilmesi için geçmişte defalarca ‘Taurus’ seyir füzeleri talep etmişti. Ancak Başbakan Olaf Scholz (SPD) şimdiye kadar hep buna karşı çıktı. Ukrayna’ya ‘Taurus’ yollamayan Almanya, bunun yerine ABD gibi Ukrayna’ya sınır bölgesindeki Karkiv metropolüne yönelik saldırıları savuşturmak amacıyla Batı’dan tedarik edilen silahlarla Rus hedeflerine saldırma izni verdi.

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#Almanya#Putin#AVRUPADAN HABERLER

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