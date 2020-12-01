Almanya’ya kara kış geldi

ALMANYA kara kışa merhaba dedi. Kış mevsimiyle birlikte kar da geldi. Yollarda kar ve buzlanma sonucu meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda insan ağır yaralandı. Özellikle Hessen ve Rheinland Pfalz eyaletinde kar yağışı etkili oldu. Kuzey Hessen Emniyet Müdürlüğü kar ve buzlanma sonucu bu sabah 13 trafik kazası ve 9 ağır yaralı kaydedildiğini açıkladı. Güney Hessen’den ise 25 kaza haberi geldi. Baden Württemberg eyaleti de kardan etkilendi. Pforzheim civarında buzdan kaynaklanan 8 trafik kazası yaşandı. Heilbronn Emniyet Müdürlüğü 70 kazada 9 ağır yaralı olduğunu söyledi.













