Alman milli takımına teknik direktör aranıyor

Almanya Futbol Federasyonu yeni aday arayışına girerken eski millilerden Lothar Matthaus, “Ben hazırım” dedi.

“Eğer federasyon uygun görür, taraftarlar da onay verirse seve seve göreve gelirim” diye konuşan Almanya formasıyla 150 kez sahalara çıkan 59 yaşındaki ünlü futbol adamı, “Bu benim futbola karşı bir borcum” ifadelerini kullandı.



Ancak milli takım için istekli olan sadece Lothar Matthaus değil. Adayların başında kendisine yüzde 40 şans verilen Bayern Münih antrenörü Hansi Flick geliyor. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 56 yaşındaki çalıştırıcının milli takım için istekli olduğu belirtiliyor. Milli takımda görev almaya hiç kimsenin kayıtsız kalamayacağını belirten, Schalke, Hoffenheim ve Leipzig gibi Bundesliga takımlarını çalıştıran Ralf Rangnick de, niyetli olduğunu söylüyor. 62 yaşındaki Rangnick'e ise Matthaeus'da olduğu gibi yüzde 20 şans tanınıyor.



Bild Gazetesi'nin yaptığı analize göre adaylar arasında adı geçen diğer teknik direktörler ise şöyle sıralanıyor:

Alman genç millilerin çalıştırıcısı 58 yaşındaki Stefan Kuntz ile 2016 yılından bu yana Löw'ün yardımcılığını yürüten Marcus Sorg. Kuntz'a yüzde 10 şans tanınırken, 55 yaşındaki Sorg'un milli takımda ikinci adam olarak kalabileceği, ancak teknik direktörlük için pek şansı olmadığı belirtiliyor.