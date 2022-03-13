Almanya’ya 123 bin Ukraynalı mülteci geldi

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ALMANYA İçişleri Bakanı Nancy Faeser, giriş yapan mültecilerin büyük çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı, eyaletlere ve yerel belediyelere, gelen mültecilerin ağırlanmasında ve eşit olarak dağıtımında destek oluyor. Almanya genelinde Teknik Yardım Kurumu’na (THW) bağlı 2 bin 300 personel Ukraynalı mülteciler için hizmet veriyor. Ayrıca, THW, Polonya, Romanya ve Moldova’da da mültecilerin barınmasına yönelik teknik destek sunarak Almanya’ya gelecek mültecileri koordine ediyor. Ukrayna’dan Polonya’ya giriş yapan ve Almanya’ya gelmek isteyen mülteciler için ise özel tren seferleri konuldu.

Ülkedeki mülteci sayısının her gün arttığını belirten Federal Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan, halka da gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür etti. Funke Medya Grubu’na konuşan Radovan, Ukrayna’daki savaştan kaçarak Almanya’ya gelen her mülteciye korunma ve sığınma hakkı tanıyacaklarını ifade etti.