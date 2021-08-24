Almanya’nın yüzde 50’si oyun başında

FEDERAL dijital araştırma kurumu Bitkom tarafından yapılan araştırmaya göre nüfusun yarısı, bilgisayar oyunlarıyla ilgileniyor. Araştırma sonucunu açıklayan Bitkom yetkilisi Olaf May, “Dijital oyunlara olan ilgi son yıllarda zaten artış gösteriyordu. Korona pandemisi nedeniyle insanlar evlere kapanmak zorunda kalınca ilgi daha da çoğaldı” diye konuştu.

65 YAŞ ÜSTÜ BİLE OYNUYOR

Pandemi dönemine kadar dijital dünya ile hiç ilgilenmemiş insanların, kendilerine uğraş bulmak için bilgisayar oyunlarına merak sardığını söyleyen May, 65 yaş üstü vatandaşların bile yüzde 13’ünün oyun oynamak için bilgisayar başına geçtiğini belirtti. Araştırma verilerine göre kadınların yüzde 47’sinin erkeklerin de yüzde 53’ünün dijital oyunlarla ilgilendiği ortaya çıktı. Oyun oynama alışkanlığının en fazla gençler arasında yaygınlaştığı, 16-29 yaş grubundaki insanların yüzde 81’inin çok sık sanal oyunlarla ilgilendiği belirtildi.

OYUN SÜRESİ DE UZADI

Diğer yandan pandemi döneminde oyun süresinin de giderek uzadığı belirlendi. Pandemi öncesi haftalık ortalama 5 saat olan oyun süresinin, katlanarak 10 saate çıktığı ifade edildi. Oyunların oynandığı aletlerde ise ilk sırayı yüzde 84 ile mobil telefonlar aldı. Küçük bilgisayarlar yüzde 77 dolayında oyun için kullanılırken, konsol kullanma yüzde 52 olarak belirlendi. Vatandaşların giderek farklılaşan oyunlar için ayırdığı bütçenin de son 12 ayda yüzde 10 dolayında artış göstediği kaydedildi.