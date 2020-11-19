Almanya'nın yeni teknik direktörü kim olacak?

Almanya, EFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup 6. maçında İspanya'ya 6-0 yenilirken; Panzerler, 1931'den bu yana tarihinin en ağır yenilgisine uğradı. Milli takımın son maçlarındaki kötü sonuçları Joachim Löw'ün koltuğunun sallantıda olmasına neden oldu.

2022 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Joachim Löw'ün yerine kim gelecek bahisleri de hız kazandı. Son 8 maçında sadece 3 galibiyet alan Almanya'da 14 yıldır görevde bulunan Joachim Löw'ün yerine en büyük favori Almanya 21 yaşaltı takımının teknik direktörü Stefan Kuntz. 1995-96 sezonunda Beşiktaş forması giyen eski golcüye verilen oran 2/5.

Bir başka aday ise Liverpool'u 30 yıl sonra İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluğa taşıyan Jurgen Klopp. Eski Dortmund teknik direktörüne şans verenlerin oranı ise 1/4 oldu.

Bu iki ismin yanısıra bilinen adaylar da listede. Arsenal'in eski menajeri Arsene Wenger'e 1/7, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski teknik patronu Jurgen Klinsmann ile RB Leipzig çalıştırıcısı Julian Nagelsmann'a 1-10 şans tanındı.

Bayern Münih ve Alman Milli Takımının eski yıldızı Lothar Matthaus ise kendi adayını Sky Sports'a açıkladı. 59 yaşındaki spor adamı, "Muhtemel adaylar hakkında konuşacak olursak, herkesin gelecekte takımın başında görmek istediğie bir kişi var o da Jurgen Klopp" dedi.

Klopp'u öven Matthaus, "Son derece başarılı, cana yakın ve taraftarlar ile medyada popülerliği var. Liverpool'da uzak ara sonuca gitti ve bir kaç yıl içerisinde milli takımın başında olacaktır" diye konuştu.

Jurgen Klopp ise geçen yıl milli takım konusundaki görüşlerine açık olduğunu açıklamıştı. Ancak Liverpool'la 2024 sonuna kadar sözleşmesi bulunduğunu ve ancak bu sürenin sonunda teklifi değerlendirebileceğini ifade etmişti.