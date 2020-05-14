KoÃ§ak, elinde transfer listesi ile yÃ¶netime milyon euroluk liste verip "Bana bu oyuncularÄ± alÄ±n" diyen deÄŸil. Elindeki imkanlar ile genÃ§leri yetiÅŸtirip kulÃ¼bÃ¼ne kazandÄ±ran bir felsefeye sahip. TÄ±pkÄ± Rumen Lucescu gibi. Lucescu'da BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 100'ncÃ¼ yÄ±lda ÅŸampiyon yaptÄ±ktan sonra "Bana 3 yÄ±l zaman verin ve istediÄŸim genÃ§leri kadroya kazandÄ±rÄ±n size hem stat yapÄ±mÄ± hemde kasanÄ±za girecek paralarÄ± sÃ¶yleyeyim" demiÅŸti. BeÅŸiktaÅŸ bu teklifi kabul etmemiÅŸ Ukrayna S. Donekst takÄ±mÄ± hemen projenin Ã¼zerine atlamÄ±ÅŸtÄ±. Lucescu sayesinde hem UEFA KupasÄ±nÄ± kazandÄ±lar hemde dev stada sahip oldular.Â

Almanya'da Teknik direktÃ¶rlÃ¼k yapmak kolay deÄŸil. Bilimsel, fiziksel ve teknik olarak geleceÄŸin genÃ§ futbolcu adaylarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kartmasÄ±.Â

Kenan KoÃ§ak iddia ediyorum geleceÄŸin Alman Milli takÄ±mÄ±nÄ±n Teknik DirektÃ¶rleri arasÄ±nda yerini alacak.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ sadece Almanya deÄŸil tÃ¼m Avrupa'nÄ±n alt yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± birebir takip edip izlemesi Ã¶nemli olay. KoÃ§ak'Ä±n hem oyun sistemi hem de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± Avrupa'da Ã¶rnek olarak gÃ¶steriliyor.Â Ä°ÅŸte son olarak Almanya'da yetiÅŸen Almanya U21 takÄ±mÄ±nda oynayan mÃ¼thiÅŸ bir saÄŸ kanat oyuncusu Linton Maina'yÄ± ortaya Ã§Ä±karttÄ±. Bu oyuncuyu Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda Ä°spanyol ve Ä°ngiliz takÄ±mlarÄ± almak iÃ§in sÄ±raya gerecekler. KoÃ§ak gibi idealist ve hÄ±rslÄ± teknik adamlarÄ±n Almanya'da Ã§oÄŸalacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kazanmanÄ±n yolu Ã§alÄ±ÅŸmaktan geÃ§er. Kenan koÃ§ak bence Almanya'nÄ±n Jurgenn Klopp'u.