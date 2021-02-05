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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 05.02.2021 - 14:31 | Son Güncelleme:

Almanya’nın havasını Bomax temizleyecek

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Almanya’nın havasını Bomax temizleyecek
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Konya’da üretilen Bomax adlı hava temizleme makinesi kapalı alanlarda virüsü yok ediyor. Almanya’daki Türk iş insanlarının piyasaya sürdüğü makineye talep ise giderek artıyor.

TÜRK malı ürünün Almanya’da distribütörlüğünü yapan Nürnberg’den Birol Seçkin ile Schweinfurt’tan Necip Yılmaz, şimdiye kadar aralarında Almanya’dan büyük firmaların da bulunduğu çok sayıda şirkete ve Avusturya, İsveç olmak üzere tüm Avrupa’da okullara, iş yerlerine 2 bin adet Bomax sattıklarını söylediler. İki farklı modeli olan Bomax’ın üç yıl garantisi var. Makine, bir saat içinde bulunduğu uygun büyüklükteki mekânı 6 kez temizleyebiliyor.

Almanya’nın havasını Bomax temizleyecek
Birol Seçkin (solda), Necip Yılmaz (sağda)
Almanya’nın havasını Bomax temizleyecek

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