Almanya’nın havasını Bomax temizleyecek

TÜRK malı ürünün Almanya’da distribütörlüğünü yapan Nürnberg’den Birol Seçkin ile Schweinfurt’tan Necip Yılmaz, şimdiye kadar aralarında Almanya’dan büyük firmaların da bulunduğu çok sayıda şirkete ve Avusturya, İsveç olmak üzere tüm Avrupa’da okullara, iş yerlerine 2 bin adet Bomax sattıklarını söylediler. İki farklı modeli olan Bomax’ın üç yıl garantisi var. Makine, bir saat içinde bulunduğu uygun büyüklükteki mekânı 6 kez temizleyebiliyor. Birol Seçkin (solda), Necip Yılmaz (sağda)

