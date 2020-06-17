Almanya’dan Türkiye hakkında şok karar!

Türkiye’nin riskli ülkeler arasında yer alması, Türkiye’de tatil dönüşü geleceklerin 14 günlük karantinaya alınması söz konusu olacağı anlamına geliyor. Bu kararla Türkiye ile ilgili daha önce alınan seyahat uyarısı kararının kaldırılması mümkün olmayacak. Almanların İspanya ve İtalya’dan sonra en çok tatilini geçirdiği ülke Türkiye. Karar, Almanların yaz tatilini Türkiye’de geçirmelerinin önünde önemli bir engel olacağı şeklinde yorumlandı. Almanya daha önce de Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 160 ülke için 31 Ağustos’a kadar seyahat uyarısı kararı almıştı.