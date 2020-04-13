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Avrupa
AA
Haber Giriş: 13.04.2020 - 16:25,Son Güncelleme:

Almanya’dan Kayseri Belediyesi’ni aradı: ‘Annemle babam...’

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Almanya’dan Kayseri Belediyesi’ni aradı: ‘Annemle babam...’
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Almanya’da yaşayan bir kadının, anne ve babası için yardım talebini Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yerine getirdi.

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya’da yaşayan Meryem Özçelik Altuntaş, Büyükşehir Belediyesi’ni arayarak kentte yaşayan ve 65 yaşın üzerinde oldukları için sokağa çıkamayan anne ve babasının ihtiyaçları konusunda yardım talebinde bulundu. Belediye zabıta ekipleri aileyi ziyaret ederek, Zihni Özçelik ile görüştü. Bazı faturaların yatırılması ve evin ihtiyaçları için alışveriş yapılmasını isteyen Özçelik’in talepleri, ekipler tarafından giderildi. Ailenin taleplerinin yerine getirilmesinin ardından Almanya’daki kızlarına da bilgi verildi. Anne ve babasıyla görüştükten sonra Büyükşehir Belediyesi’ni arayan Meryem Özçelik Altuntaş, talebinin hızlı bir şekilde giderilmesi nedeniyle teşekkür etti.

 

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