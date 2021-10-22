Almanya’da yeni tehlike: AY.4.2 varyantı 280 vakaya rastlandı

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ROBERT Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre Delta’nın bir alt versiyonu olan AY.4.2 varyantının Delta mutasyonuna göre yüzde 10 dolayında daha hızlı yayıldığına dikkat çekilerek, Almanya’da şimdiye kadar 280 vakanın tespit edildiği duyuruldu. Diğer yandan RKI tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya’da korona vakalarının kısa zaman içerisinde büyük oranda artış göstereceği uyarısında bulunuldu. Vakaların gelecek günlerde olağanüstü dinamik kazanarak artacağının beklendiği belirtilen açıklamada, özellikle bakım evleri ile sağlık kuruluşlarındaki insanların toplu olarak etkileneceğine dikkat çekilerek, hijyen koşullarına önem verilmesi istendi.

GERÇEK DÖRDÜNCÜ DALGA BAŞLADI

Aynı zamanda Almanya Acil Tıp ve Yoğun Bakım Üniteleri Birliği (DIVI) de kliniklerindeki yoğun bakım durumuna dikkat çekerek, başta personel sıkıntısı nedeniyle sorunlar yaşanacağı uyarısında bulundu. DIVI tarafından yapılan açıklamada yıl başında 26 bin 475 olarak belirlenen yoğun bakım yatak sayısının şimdilerde 22 bin 207 olarak gözüktüğüne dikkat çekilerek, kış aylarında artması beklenen yeni korona ve grip vakaları nedeniyle sıkıntının daha da büyüyeceği belirtildi. “Gerçek 4’üncü dalga şimdi başladı’ diye paylaşımda bulunan DIVI uzmanı Christian Karagiannidis ise yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören koronalı hasta sayısının 1540 olduğunu duyurdu.

İNSİDANS 95.1’E YÜKSELDİ

RKI tarafından yapılan güncel vaka sayısı açıklamasında ise son 24 saat içerisinde toplam 19 bin 572 vaka tespit edildi, insidans değeri Almanya genelinde sıçrama yaparak 95.1 olarak belirlendi. Koronavirüsten ölüm sayısı ise son 24 saatte 116 olarak verildi.