Almanya’da YAYLA-TÜRK derbisini iyilik kazandı

Almanya'nın 3.liginde de mücadele eden tek Türk takımı olma özelliğini taşıyan SV Türkgücü Münih futbol takımı bu hafta deplasmanda KFC Uerdingen 05 takımına 1-0 yenildi. Karşılaşmada daha istekli olan Uerdingen ekibi sürekli gol aradı. Türkgücü Münih ise rakibe çok etkili olamadı. Karşılaşmanın 27.dakikasında rakip takımdan Mörschel ceza alanı dışından yaptığı vuruşta rakibine çarpan top yön değiştirdi ve kaleci Vollath beklemediği bir gol yedi. 1-0

İlk yarı da bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda Türkgücü Münih takımı kanatlardan zaman zaman da ortadan ataklar yapmaya başladı ve beraberlik golü aradı ancak bir türlü sonuç alamadı. 88.dakika da Sercan Sararer'in sert şutu kale direğinde patladı. Karşılaşma da 1-0 bitti. Bu sonuç ile Türkgücü Münih takımı ligde 18 puan ile 11.sıraya geriledi. Avrupa´nın lider gıda firması Yayla-Türk şirketi her iki kulübede sponsorluk yapıyor ve bu karşılaşmada atılacak her gol için sosyal destek projesi kapsamında çeşitli yardım kuruluşlarına 500 euro yardım etme kararı almıştı.Yayla-Türk firması CEO´su Kutlay Yasemin ve genel müdür Ethem Çolakoğlu, “Sosyal destek projesi kapsamında, atılacak her gol için 500 euro yardım etme kararı aldık” ifadelerini kullanmıştı.