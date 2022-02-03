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Almanya’da vatandaşlara yakıt yardımı yapılacak

#Almanya’Da Vatandaşlara Yakıt Yardımı Yapılacak#Almanya Birleşik Hizmetler Sendikası (Ver.Di) Başkanı Frank Werneke#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da vatandaşlara yakıt yardımı yapılacak

Küresel çapta artan enerji fiyatları ve yükselen enflasyon Almanya’da da hissediliyor. Hükümet, ihtiyaç sahiplerine yakıt yardımı yapacak. Yardımdan meslek eğitimi alanlarla üniversite öğrencileri de faydalanacak.

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KÜRESEL çapta hissedilen tedarik sıkıntısı, enerji fiyatlarındaki artış ve yükselen enflasyonun sonuçları Almanya’da da özellikle dar gelirli kesimde daha da hissedilmeye ve endişe yaratmaya başladı. Aralık 2021’de yüzde 5.3 olan tüketici enflasyonu oranı geçen ay hafif bir azalmayla yüzde 4.9 olarak kayda geçse de yazın yollanacak yıllık enerji ve yakıt faturası, şimdiden pek çok kişinin uykularını kaçırıyor. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, artan rahatsızlık üzerine SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan üçlü koalisyon, Bakanlar Kurulu’nda bir kereye mahsus enerji ve yakıt yardımını karara bağladı. Federal bütçeden karşılanacak bir kereye mahsus yardım, dar gelirli olduğu için kira desteği alan 710 bin hane ile üniversite öğrencileri ve meslek eğitimi gören gençleri kapsıyor. Yardım alacağı tahmin edilen birey sayısı da toplamda 2 milyon 100 bin olarak açıklandı.
Kabinenin ardından Federal Meclis’ten de geçmesi gereken uygulama şöyle bir modeli öngörüyor: Dar gelirli olup devletten kira yardımı alan tek kişilik bir haneye 135 euro, iki kişilik bir haneye 175 euro, ilave olarak evde kalan her birey için de kişi başına ekstra 35 euro. Üniversite öğrencileri ile meslek eğitimi alan gençler de yine bir kereye mahsus olarak 115 euro yardım alabilecek. Düzenlemenin 1 Haziran’da yürürlüğe girmesi planlanıyor, nitekim Almanya’da yıllık tüketim hesaplaması için sayaçlar genelde yaz başında okunup, en geç yaz sonu senelik toplam fatura dökümü vatandaşa gönderilmeye başlıyor.

Almanya’da vatandaşlara yakıt yardımı yapılacak

Almanya Birleşik Hizmetler Sendikası (ver.di) Başkanı Frank Werneke

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SENDİKALAR 500 EURO İSTİYOR
Almanya Tüketiciyi Koruma Derneği, söz konusu yardımı yetersiz bulup eleştirerek hane başına en az 500 euro yardım verilmesini talep etti. Almanya Birleşik Hizmetler Sendikası (ver.di) Başkanı Frank Werneke de hükümetin planladığı yardımı yetersiz bulduklarını söyleyerek, bazı vatandaşlar için durumun “Yemek mi ısınma mı?” sorusuyla özetlenecek hale geldiğini belirtti. Werneke, sadece dar gelirli olup devletten yardım alanların değil, bütün işçi ve emekçi kesimin yükselen faturalar nedeniyle zorlandığını, bu nedenle de enerjiden alınan katma değer vergisinin en azından bir süreliğine kaldırılmasını talep etti. Bunun daha geniş bir kesimi rahatlatacağını savundu.

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BANA KALSA KALDIRIRIM
Bu arada Almanya’da hükümet artan enflasyon ve enerji fiyatları karşısında bütün vatandaşları rahatlatacak bir başka değişikliğe hazırlanıyor: Yenilenebilir enerji arzı ve talebini destekleme amacını güden, tüketici katkı payının da bulunduğu uygulamada vatandaşın payının 2023 yerine en kısa sürede kaldırılması gündeme geldi. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, “Bana kalsa önümüzdeki haftalarda hemen kaldırırım” dedi.
Almanya’da yenilenebilir enerji kullanımını teşvik amaçlı 2000 yılında bir yasal düzenleme yapıldı ve finansmanı için bir fon oluşturuldu. Bununla devlet alternatif enerji dağıtımını ve kullanımını teşvik etmeye başladı. Dağıtımcılar devlet teşvikli alternatif enerjiyi satın almakla yükümlü hale geldi ve bunu elektrik borsasında da satışa sunmaya başladı. Geliri ile gideri arasında kaybı olması halinde kaybı söz konusu fondan karşılanıyor. Uygulama 2023’e kadar fona tüketicinin katkı payını da öngörüyor. Vatandaş ödediği elektrik faturasında kilowatt başına belli bir pay ödüyor. Bu miktar 2010’da tüketicinin kullandığı kilowatt başına 2 cent, 2018’de 6,8 cent oldu. Sosyal yardım kuruluşları, az da görünse bu katkı payının düşük gelirliler için önemli olduğunu kaydedip alınmasına derhal son verilmesini talep etti.

 

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#Almanya’Da Vatandaşlara Yakıt Yardımı Yapılacak#Almanya Birleşik Hizmetler Sendikası (Ver.Di) Başkanı Frank Werneke#AVRUPADAN HABERLER

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