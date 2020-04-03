Almanya’da tehlike çanları

VİRÜSÜN yayılmasına karşı tek umut, Almanya’da hastanelerin yoğun bakım yatak sayısını 28 binden 40 bine çıkarması ve solunum cihazlı yatak sayısını artırması. Ancak hastanelerde koruma elbisesi, maske gibi malzeme kıtlığı halen giderilemiyor. 2 bin 300 civarında doktor ve hasta bakıcıya koronavirüs bulaşması da Almanya’yı alarma geçirdi. Almanya’da koronavirüs vakaları ve ölümler eyaletlere ve bölgelere göre değişiyor. En fazla vaka ve ölüm Bavyera Eyaleti’nde. Nüfus olarak ikinci büyük eyalet olan Bavyera, en büyük eyalet Kuzey Ren Vestfalya’yı geçti. Avusturya’ya sınır ve İtalya’ya yakın olan Bavyera’ya koronavirüs vakasını en çok yayanlar kayakçılar. Avusturya’nın İschgl kayak merkezinden dönen kayakçılar en ağır vakalarla döndüler.

İŞTE EYALET EYALET VAKA VE ÖLÜM SAYISI: