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Avrupa
Ali MERCİMEK / MÜNİH - Fotoğraflar: Alamy.com
Haber Giriş: 18.03.2021 - 15:04 | Son Güncelleme:

Almanya’da süpermarket savaşları

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Almanya’da süpermarket savaşları

2016 yılında uzun uğraşlar sonucu Tengelmann süpermarket zincirlerini bünyesine katan Edeka Holding, şimdi de Real Grubu’nu satın almak için uğraş veriyor.

Almanya’da süpermarket savaşlarıHER defasında Federal Kartel Dairesi’inin itirazı ile karşılaşan Edeka, Real’in devrinde de sorunlar yaşıyor. Real’e ait 72 süpermarket şubesini almak isteyen Edeka’ya 45 şube için izin çıktı. Pazar payını iyice büyüten Edeka, Almanya’nın en büyüğü oldu. Edeka’nın bazı bölgelerde diğer rakiplerine karşı üstünlük kurabileceğini vurgulayan Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, rekabet yasaları gereği izin veremeyeceklerini söyledi.

EN BÜYÜĞÜ EDEKA
Bu kararla ayrıca salt rekabet üstünlüğünün değil, ticaret devi Edeka’nın tedarikçilerine karşı olabilecek alım gücünün de sınırlandırıldığı kaydedildi. Toplam pazar payları yüzde 85 olduğu belirtilen Almanya’daki 4 büyük süpermarket zincirinden en büyüğü olan Edeka, 112 bin şubesiyle yılda 55 milyar euro ciro yapıyor. Diğer marketler ise Rewe, Aldi ve Lidl olarak sıralanıyor.




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