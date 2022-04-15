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Almanya’da Sultan Ahmet Camisi’ne ırkçı saldırı

#Almanya#Sultan Ahmet Camisi#NSU
Almanya’da Sultan Ahmet Camisi’ne ırkçı saldırı

Almanya’nın Dortmund kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Sultan Ahmet Camisi’ne domuz fotoğraflı tehdit mektubu gönderildi.

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ALMANYA’nın Dortmund kentindeki Dorstfeld semtinde bulunan Sultan Ahmet Camisi’ne tehdit mektubu gönderildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı olan camiye gönderilen tehdit mektubunun içerisinde domuz fotoğrafı ve gamalı haç sembolü olduğu bildirildi. Cami yetkilileri yaptıkları açıklamada daha önce de bu tür saldırılara maruz kaldıklarını ve ocak ile şubat aylarında cami duvarlarına siyah boyayla gamalı haç çizildiğini ifade etti.

Almanya’da Sultan Ahmet Camisi’ne ırkçı saldırı
‘CAMİNİZİ YAKACAĞIZ’
Yetkililer gönderilen tehdit mektubunda, “Ülkemizden defolun. Almanya size gününüzü gösterecek. Caminizi yıkacağız” gibi ifadelerin bulunduğunu belirtti. Mektupta ayrıca, Almanya’da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün sembolü olan ‘NSU 2’ imzası yer aldı. Mektubun cami yetkilileri tarafından güvenlik birimlerine teslim edilmesinin ardından, Dortmund polisi soruşturma başlattı. Cami cemaati, suçluların bir an önce yakalanması talep ederken, yetkililer Dortmund kentinde son 10 ayda 6 camiye saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Almanya’da Sultan Ahmet Camisi’ne ırkçı saldırı

Almanya’da Sultan Ahmet Camisi’ne ırkçı saldırı

 

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#Almanya#Sultan Ahmet Camisi#NSU

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