Almanya’da şirket iflasları Kovid-19’a rağmen ilk çeyrekte azaldı

ALMANYA’da Federal İstatistik Ofisi’nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede bu yılın ilk çeyreğinde 4 bin 683 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 3.7 azaldı. Söz konusu dönemde iflaslardan en çok ticaret sektörü etkilendi. 788 iflas başvurusu olan ticareti, 761 iflas başvurusuyla inşaat, 514 başvuruyla da konaklama sektörü izledi. Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise ilk çeyrekte 7.3 milyar Euro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, 2019’un ilk çeyreğinde yaklaşık 4.7 milyar Euro’ydu. Kurumsal iflaslar dışında 20 bin 672 borçlu da ilk çeyrekte iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 6.5 azaldı.



MAYISTA İFLAS BAŞVURULARI YÜZDE 14.9 azaldı

Bu arada, Almanya’da Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin birçok şirketi muhtaç durumda bıraktığını, bunun da daha fazla şirketin iflas açıklamasına yol açmadığını belirten Destatis, güncel verileri daha erken vermek için Alman yerel mahkemelerine yapılan iflas başvurularına dair öncü verileri de açıkladı. Verilere göre, mayısta iflas başvuruları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14.9 azaldı. Alman hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle “bir yükümlülüğü yerine getirmedikten sonraki 3 hafta içinde şirketleri iflas başvurusunda bulunmaya zorlayan” kanunu, bu yılın eylül ayı sonuna kadar askıya almıştı.