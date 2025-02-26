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Almanya’da şarap talebi düştü

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#Almanya#Şarap#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da şarap talebi düştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 10:58

Almanya’da şarap tüketiminde düşüş yaşanıyor. Alman Şarap Enstitüsü (DWI), bu gelişmenin arkasında artan maliyetlerin olduğunu belirtiliyor. DWI Genel Müdürü Monika Reule, “Geçen yıl, hanelerin yüzde 4’ü daha az şarap satın aldı ve özellikle fiyata dikkat etti” dedi.

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Müşterilerin fiyata daha fazla önem vermesi nedeniyle hem yerli hem de yabancı şarapların ortalama fiyatları 2010 yılından bu yana ilk kez hafif bir düşüş gösterdi. Reule, NielsenIQ pazar araştırma şirketinin analizine atıfta bulunarak, geçen yıl satın alınan şarap miktarının yüzde 4, bu satışlardan elde edilen gelirin ise yüzde 5 azaldığını açıkladı. Alman bölgelerinden gelen şaraplar, satışlarda yüzde 5, gelirde ise yüzde 6’lık bir düşüşle bu gelişmeden biraz daha fazla etkilendi. DWI’ye göre, yerli şarapların pazar payı, bir önceki yıla kıyasla satışlarda yüzde 41’e ve gelirde yüzde 45’e geriledi. Her ikisinde de bir puanlık düşüş saptandı. Yabancı şaraplar arasında ise İtalyan şarapları, yüzde 18’lik değişmeyen pazar payıyla en yüksek paya sahip oldu. İtalyan şaraplarını, yüzde 14 ile İspanyol ve yüzde 11 ile Fransız şarapları izledi.

 

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#Almanya#Şarap#AVRUPADAN HABERLER

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