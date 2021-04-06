Almanya’da sağlık harcamaları 2019’da 400 milyar euroyu aştı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sağlık harcamalarına ilişkin 2019 verilerini duyurdu. Buna göre, ülkede sağlık harcaması 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 4.9 artarak 410.8 milyar euroya ulaştı. Sağlık harcamalarının Kovid-19 salgını öncesi ilk defa 400 milyar euronun üzerine çıkması dikkati çekti. 2019’da her bir Alman vatandaşı için ortalama 4 bin 944 euro harcama yapıldı. Ülkede sağlık harcamaları ilk defa 1998’de 200 milyar euro ve 2012’de ise 300 milyar euro sınırını aşmıştı.

Destatis’in açıklamasında, Almanya’daki sağlık harcamalarının Kovid-19 salgını nedeniyle artmaya devam edeceği vurgulanarak, “Mevcut ve güncellenen değerlere göre 2020 yılı için sağlık harcamalarının 425.1 milyar euroya ulaşması tahmin ediliyor. Bu 2019’ya göre 14.3 milyar euro veya yüzde 3.5 daha fazla artış anlamına geliyor” ifadesine yer verildi.