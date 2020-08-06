MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya’da polisler vücut kamerasıyla devriye gezecek
GeriAvrupa Almanya’da polisler vücut kamerasıyla devriye gezecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 10:08,Son Güncelleme:

Almanya’da polisler vücut kamerasıyla devriye gezecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da polisler vücut kamerasıyla devriye gezecek
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde polislerin vücut kamerasıyla devriye gezmesi kararlaştırıldı. İlk uygulamanın Türklerin de yoğun olduğu Hagen şehrinde başlayacağı belirtildi.

ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde polislere yönelik yeni bir karar alındı. Eyaletteki polislerin vücut kamerasıyla devriye gezmesi kararlaştırıldı. Vücut kameralarının polis üniformanın omzunda yer alacağı, polislerin kamerayı sadece kendilerini tehdit altında hissettiklerinde veya bir operasyon sırasında açmasına izin verileceği ifade edildi. Böylece polisin saldırılara karşı korumalı olması veya saldırıları daha sonra kanıtlayabilmesi ön görülüyor. İlk uygulamanın Türklerin de yoğun olduğu Hagen şehrinde başlayacağı duyuruldu. Kuzey Ren Vestfalya’daki polis memurlarına toplam 9 bin kamera dağıtıldığı ve eyaletin söz konusu uygulamaya yaklaşık 7 milyon Euro yatırım yaptığı açıklandı.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle