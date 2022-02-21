Almanya’da Paskalya öncesi gevşeme

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BUNA göre 12 yaşından küçük çocuklar için yüksek riskli bölgelerden dönüşlerde karantina kuralı kaldırılacak. Ek olarak, bundan böyle delta varyantı gibi, Omikron’dan daha tehlikeli bir korona varyantının yaygın olduğu ülkeler yüksek riskli alanlar olarak sınıflandırılacak. Omikron’un hâkim olduğu ülkelerden dönenler için artık kayıt ve karantina zorunluluğu da ortadan kaldırılacak.

AŞISIZLARA PCR TESTİ MECBURİ

Halen yüksek riskli olarak kabul edilen bölgelerden dönen aşılanmamış çocuklar ise test yaptırarak karantinadan kurtulacak. Ancak aşı yaptırmayanlar ülkeye girişte negatif PCR testi ibraz etmek zorunda. Bu kural yüksek riskli bölge olmasa dahi geçerli olacak. Türkiye 17 Ağustos 2021’den bu yana ‘virüs varyantının bulunduğu yüksek riskli bölge‘ statüsünde yer alıyor.

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4 MART’TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Federal hükümetin ilgili düzenlemeyi çarşamba günü kabinede onaylaması bekleniyor. Yönetmelik 4 Mart’tan itibaren geçerli olacak. Daha önce aralarında ABD, İspanya, Büyük Britanya, Fas, Tunus ve Hindistan gibi ülkelerin de bulunduğu 19 ülke yüksek riskli bölge statüsünden çıkartılmıştı. Bu ülkelerden gelenler aşılanmamış veya iyileşmemişse girişte PCR testi yaptırmak zorunda. Ancak ülkeye girişte dijital giriş kaydı doldurmak zorunluluğu kaldırıldı.