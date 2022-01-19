Almanya’da günlük vaka sayısı 112 bini aştı

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SON verilerle birlikte salgının başlangıcından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 8 milyon 186 bin 850’ye yükseldiği ülkede, toplam can kaybı sayısı ise 116 bin 81 oldu. Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 584.4 olarak belirlendi. Yoğun bakım servislerinde 20 bin 858 hastanın bulunduğu Almanya’da, 4 bin 260 boş yatak olduğu ve doluluk oranının yüzde 83.04 olduğu açıklandı. Yoğun bakım servislerindeki hastaların bin 627’sinin solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi. Yaklaşık 83 milyon nüfusu olan ülkede 60.7 milyon kişinin iki doz aşı yaptırdığı, 40.1 milyon kişiye de hatırlatıcı ‘Booster’ aşısı uygulandığı kaydedildi. 24 saatte 589 bin doz aşının yapıldığı ülkede sadece bir doz aşı olanların sayısı ise 62.5 milyon olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach

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‘OMİKRON ŞUBAT ORTASINDA ZİRVE YAPABİLİR’

Almanya Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach yaptığı açıklamada, koronavirüs aşı zorunluluğunun Federal Meclis tarafından karara bağlanmasının ve hızla yürürlüğe girmesinin önemli olduğunu belirterek, “Salgınla mücadelede hâlâ işe yarayan bir uygulama yapmak ve sonbaharda gelecek olan yeni bir dalgaya karşı başarılı olmak için aşı zorunluluğunun nisan ayında ya da mayıs ayında yürürlüğe konulması gerekiyor. Şubat ortasında Omikron varyantının zirveye ulaşacağına ve ardından vaka sayısının tekrar düşebileceğine inanıyorum. Ancak henüz zirveye ulaşmadık” dedi.