Almanya’da ‘gülme gazı’ krizi

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ALMANYA’nın Aşağı Saksonya eyalet yönetimi, reşit olmayan çocuklara ve gençlere ‘gülme gazı’ olarak da bilinen ‘azot oksit’ satışını yasaklamayı planlıyor. Eyalet yönetimi, Eyaletler Meclisi’nde bu yönde bir girişim başlatacak. Federal Meclis’teki CDU/CSU parlamento grubu da yasaktan yana. Bugüne kadar Almanya’da serbestçe satılabilen ‘gülme gazı’, eğlence ve partilerde uyuşturucu olarak daha sık tercih edilmeye başlandı. Tıbbi dernekler de yasal işlem çağrısında bulundu. Aşağı Saksonya Sağlık Bakanlığı sözcüsü satış yasağıyla ilgili olarak “Bu konuyu çok ciddi bir şekilde inceliyoruz” dedi. Aşağı Saksonya Tüketiciyi Koruma Bakanlığı da bu girişime destek veriyor. CDU’lu sağlık uzmanı Tino Sorge, Redaktionsnetzwerk Deutschland’a şunları söyledi: “Tıbbi anesteziklerin çocuklarda ve gençlerde yeri yok. Azot oksit sinir sistemine ciddi zararlar verebilir. Psikolojik bağımlılık riski oldukça yüksek ve aşırı durumlarda azot oksit tüketimi bayılma, felç ve kalp sorunlarına yol açabilir. Sağlık uzmanları ve polisten bu konuda gelen uyarılar açık. Bu nedenle, gülme gazının parti uyuşturucusu olarak kullanılmasını ve reşit olmayanlara dağıtılmasını önlemek için yasal düzenlemeler hızla yapılmalıdır.”



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Federal İlaç Komisyonuna göre ‘gülme gazı’, sinir sisteminde ciddi kalıcı hasara neden olabiliyor. Yoğun kullanımı halinde felce de yol açabilir. Tüketiciler gazlı maddeyi balonlar aracılığıyla soluyor. Kısa bir süre içinde mutluluk hissi verirken, soluyan kişinin halüsinasyon görmesine de neden oluyor. Alman Nöroloji Derneği de kısa bir süre önce bu gazın kullanımına karşı uyarıda bulundu. ‘Gülme gazı’ tüketiminin, özellikle ergenler ve genç yetişkinler arasında arttığı belirtildi. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD) da ‘X’ hesabından yaptığı paylaşımda, bu gazın reşit olmayanlara satış yasağı lehinde konuşmuştu.

İNGİLTERE’DE YASAK

Bu gaz, yaklaşık 200 yıl önce anestezi yöntemi olarak hastalara verilerek ilk kez ağrısız ameliyatları mümkün kılmıştı. İngiltere’de gülme gazı bulundurmak ve satmak 2023’ün sonundan beri yasa dışı. Hollanda ve Danimarka’da da katı düzenlemeler bulunuyor. Almanya’da ise henüz yasak bulunmuyor ve süpermarketlerden krem kapsüller ya da kartuşlar halinde satın alınabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Aşağı Saksonya’nın doğusundaki Gifhorn şehrinde azot oksit tüpleri satan bir otomat nedeniyle protestolar yapılmıştı. Azot oksit burada şekerlemeler ve tek kullanımlık e-sigaralarla birlikte satın alınabiliyor.