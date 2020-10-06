Almanya’da Federal Meclis’te maske zorunluluğu

Almanya Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, “Korona salgınını ciddiye almak zorundayız. Maske mecburiyeti 17 Ocak’a kadar uygulanacak, salgının seyrine göre Meclis’te maske kullanılıp kullanılmaması konusunda karar vereceğiz” açıklamasında bulundu. Maske mecburiyetinin, genel kurul salonu, konferans odaları ve konferans salonları dahil olmak üzere tüm odalar ile binalardaki tüm koridorlar ve asansörler için geçerli olduğu belirtildi. Almanya’da son 24 saatte 2 bin 639 vak’a tespit edildi. Alman salgın hastalıklar konusunda yetkili kurumu Robert Koch Enstitüsü toplamda 303 bin 258 vak’anın belirlendiği Almanya’da korona virüs yüzünden ölenlerin sayısını 9 bin 546 olarak açıkladı.