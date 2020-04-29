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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Mümin Karaca
Haber Giriş: 29.04.2020 - 09:41,Son Güncelleme:

Almanya’da eşcinselliği ‘hastalık’ olarak niteleyen Türk doktor görevden alındı

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Almanya’da eşcinselliği ‘hastalık’ olarak niteleyen Türk doktor görevden alındı
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Almanya’da, kalp hastalıkları uzmanı Metin Çakır’ın sosyal medya hesabından eşcinselliği ‘hastalık’ olarak nitelendirmesinin ardından görevinden alındığı belirtildi.

 

ALMAN medyasında yer alan haberlere göre, Karlsruhe’deki Helios Kliniği’nde kalp damar cerrahı olarak görev yapan Metin Çakır, sosyal medya hesabından, “Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim” paylaşımında bulundu.

Almanya’da eşcinselliği ‘hastalık’ olarak niteleyen Türk doktor görevden alındı
Bunun üzerine sosyal medyada, hakkında linç kampanyası yürütülen Çakır, paylaşımını sildi ve hesabını da kapattı. Helios Kliniği’nden Alman medyasına yapılan açıklamada ise Çakır’ın görevden alındığı bildirildi. Açıklamada, “Çalışanımızla oturup geçici olarak görevden ayrılmasını kararlaştırdık. Tabib odası ile durumu inceleyip bir değerlendirmede bulunacağız. Kendisi 20 yıldır hastanemizde görev yapıyor” ifadeleri kullanıldı.

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