Almanya’da dördüncü dalga başladı!

PANDEMİ sürecini yöneten kurumların başında gelen Robert-Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada son yapılan testlerde önceki haftaya göre iki kat daha fazla pozitif sonuç çıktığı bildirildi. Enstitü, dördüncü dalganın fiilen başladığını açıkladı. Vaka yoğunluğunun özellikle delta varyantlı virüs nedeniyle gençler arasında görüldüğüne dikkat çekilen raporda, yeni dalganın geçen yıldakinden 5 hafta önce başladığına işaret edildi. Temmuz ayından beri 10-49 yaş grubu arasında vakaların sürekli artış gösterdiği belirtilen haftalık vaka gelişim raporunda ‘Dördüncü dalga başlamıştır’ ifadesine yer verildi.

İNSİDANS 48.8’E YÜKSELDİ

RKI verilerine göre son 24 saat içerisinde 9 bin 280 yeni korona vakasına rastlandı. Önceki gün 44.2 olan insidans değeri ise 48.8’e yükseldi. Son gün 13 kişi koronavirüsten yaşamını yitirirken, pandemi başlangıcından bugüne vefat sayısı 91 bin 956 olarak belirlendi. 621 korona hastasının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü belirtilen açıklamada, güncel olarak yaklaşık 68 bin kişinin koronaya yakalanmış olduğu duyuruldu. Almanya genelinde komple aşı olmuş kişi sayısı ise yaklaşık 48 milyon 400 bin olarak belirlendi.

12 YAŞ ÜZERİNE AŞI TAVSİYESİ

En fazla vakaların aşısız gençler arasında ortaya çıktığına dikkat çekilen RKI raporunda, Daimi Aşı Komisyonu STIKO’nun 12 yaşından büyük çocuklara da aşı önerisinde bulunmasının vakaları azaltabileceği ifade edildi. Diğer yandan aşılama kampanyası ile bilgi veren Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn (CDU) ellerinde gençler için ve aşıları tazelemek üzere yeterli derecede aşı dozu bulunduğunu söyledi. İkinci aşısını olmuş özellikle yaşlı vatandaşları aşı tazelemeye çağıran Spahn, şimdiye kadar tek aşı olmuş kişilerin de ikinci aşılarını geciktirmeme önerisinde bulundu.