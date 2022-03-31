Almanya’da doktorlar uyarı grevine gidiyor!

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‘MARBURGER Bund’ adlı doktorlar sendikasının çağrısı üzerine Almanya’da bugün 460 hastanedeki doktorlar bir günlüğüne uyarı grevi gerçekleştiriyor. Sendika Başkanı Susanne Johna, grev nedeniyle planlanabilir ameliyatların bugün gerçekleştirilmeyeceğini, bununla birlikte ilgili hastanelerdeki acil servislerin hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı. Greve, Berlin ve Hamburg dışında, ülke genelinde hizmet veren 460 hastenedeki doktorlar katılıyor.

AĞIR ÇALIŞMA KOŞULLARINA TEPKİ

Sendika Başkanı Johna, Alman Yazı İşleri Ağı RND’ye yaptığı açıklamada, bazı hastanelerdeki çalışma koşulları ve iş yükünün çok ağır olduğunu, fazla mesai nedeniyle kendilerine vakit ayıramadıklarını, bu nedenle kimi doktorların görevlerinden istifa ettiklerini söyledi. Johna, koronavirüs salgını nedeniyle doktorlar için çalışma koşullarının çok daha ağırlaştığına dikkat çekerken, özellikle yoğun bakım, acil servisler ve enfeksiyon bölümlerinde iş yükünün artığını aktardı. Sendika başkanı, birçok yoğun bakımda, doktorların normalde hasta bakıcıların yürüttükleri hasta bakım görevlerini de üstlenmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

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DOKTORLARIN TALEPLERİ

Doktorlar sendikası Marburger Bund, 55 bin doktor için yıllık yüzde 5.5 oranında maaş artışı talep ediyor. Ayrıca nöbet ve her an göreve hazır olmaya da kesin bir sınır öngörülmesi talep ediliyor. İşverenler, doktorların maaşlarına, iki aşamalı olmak üzere yüzde 3,3 oranında artış önermişti.