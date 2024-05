Almanya’da bundan böyle mayısın ikinci çarşambası ‘Aile Hekimliği Günü’ olacak

Haberin Devamı

‘AİLE Hekimliği Günü’ artık her yıl mayıs ayının ikinci çarşambasında düzenli olarak yapılacak. Hamburg’un Jenfeld semtinde muayenehanesi bulunan Uzman Aile Hekimi Dr. Nuray Can ve yardımcısı Dr. Melek Hasanova bu özel günde hastaları ve ziyaretçileri aile hekimliğinin önemi hakkında bilgilendirdiler.

AİLE HEKİMLİĞİ PROGRAMININ ÖNEMİ

Can, daveti üzerine muayenehaneye gelen Hamburg Eyalet Parlamentosu milletvekili ve Sağlık Komisyonu üyesi Güngör Yılmaz ile sağlık alanındaki gelişmeler üzerine konuşup, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Almanya’da hastaların ve yakınlarının menfaatine olan bazı konularda toplumun her kesimine ulaşacak şekilde bilgi akışı sağlanamamasının, insanların var olan hizmetlerden faydalanmalarına engel olduğu ifade eden Dr. Can, “Örneğin aile hekimliği programı olarak adlandırılan program hakkında insanlar fazla bilgi sahibi değil. Bu program kapsamında hasta, ücretsiz ve gönüllü olarak en az bir yıl boyunca şikâyetlerinde, ilk önce aile hekimine gideceğini taahhüt etmesi halinde, daha verimli, hızlı ve eksiksiz sağlık hizmetlerinden faydalanma imkânına kavuşur. Normalde iki senede bir check up yerine her sene check up yaptırma, aile hekimi üzeri branş uzmanlarına hızlı sevk, özel randevu ve kısa bekleme süreleri bu avantajlardan sadece birkaçı. Ayrıca bu programa dahil olarak, aile hekiminin elinde, başka hekimlerde yapılan tetkik ve müdahalelerinin ve diğer tüm sağlık bilgilerinin toplanarak bulgu, tedavi ve ilaç terapinin eksiksiz belgelenmesi, koordine edilmesi ve güncellenmesi sağlanıyor. Aile hekiminin birincil başvuru noktası olarak algılanması önemlidir ve güçlü bir ağa sahip olan iyi bir aile hekimi, hastalara diğer uzmanlar da çabuk bu bazen ertesi gün bile olabilir, randevu ayarlamada yardımcı olabilir. Programa katılım hasta için ücretsiz. Biz tüm hastalarımıza bu programa katılmalarını tavsiye ediyoruz. Katılım muayenede basitçe bir beyan imzalayarak yapılıyor” diye konuştu.

HAZİRANDA PİLOT PROJEYLE BAŞLIYOR

Dr. Can, Yılmaz’a haziran ayında başlayacak yeni bir hizmetin kapsamını ve hedeflerini de açıkladı. Can, Hamburg Aile Hekimleri Birliği, Eppendorf Üniversite Kliniği ve Hamburger Arbeit kurumuyla yapılan ön hazırlık sonunda Hamburg’da ilk etapta altı muayenehanede ‘Aile Hekimliğinde Sosyal Danışma’ adlı pilot projenin başlatılacağını kaydetti. Kendi muayenehanesinin pilot projeye katılan altı aile hekimlikleri arasında olduğuna işaret eden Can, “Muayenehane içinde bir odada Hamburger Arbeit kurumunun uzman danışmanları hastaların ev sorunu, yaşam sıkıntıları, borç sorunu vesaire gibi sorunlarında yardımcı olacak, yönlendirecekler. Zira sosyal sorunların çok kez tedavileri olumsuz etkilediği bilinen bir gerçek” dedi. Projenin ön hazırlık çalışmalarına önemli katkılar sunan Can, muayenehanede sosyal danışmanlığın tedavi süresini olumlu etkileyeceğine inandığını söyledi. Güngör Yılmaz, Dr. Nuray Can’a verdiği bilgiler için teşekkür ederken, Alman sağlık branşının yoğun bir dönüşüm içinde olduğunu, yakın zamanda binlerce hekimin emekliye ayrılacak olması nedeniyle yaşanacak sıkıntının, ancak el birliğiyle ve yaratıcı çözümler üretilerek giderilebileceğini belirtti.