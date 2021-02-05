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Avrupa
AA / Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 05.02.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

Almanya’da bir günde 855 kişi öldü

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Almanya’da bir günde 855 kişi öldü
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Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 60 binin üzerine çıktı.

ROBERT Koch Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 855 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 60 bin 597’ye yükseldi. Almanya’da son 24 saatte 12 bin 908 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulurken ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 264 bin 909 oldu. Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 4 bin 178 olduğu, bunlardan 2 bin 300’ünün entübe edildiği belirtildi. Ülkede 2 milyon 91 bin 689 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozunun, bunlardan 756 bin 333’üne de ikinci dozun yapıldığı bildirildi.

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