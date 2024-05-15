×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Alman futbolunda Ali ‘Güneş’ açtı

Güncelleme Tarihi:

#Ali Güneş#AVRUPADAN HABER#Verbandsliga
Alman futbolunda Ali ‘Güneş’ açtı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 13:59

Almanyanın Baden Württemberg Eyaletine bağlı Bodensee Bölgesi Landesliga futbol liginde heyecan verici bir sezonun ardından Türkischer SV Singen, deplasmanda SC Gottmadingen-Bietingen'i 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti ve tarihinde ilk kez Verbandsliga'ya yükseldi.

Haberin Devamı

Alman futbolunda Ali ‘Güneş’ açtı
46 yaşındaki eski milli futbolcu Ali Güneş'in yönetimindeki Bölgesel Amatör liginde mücadele eden Singen Türkspor, Gottmadingen'de baştan sona hakimiyet kurdu ve 3-0'lık net bir skorla sahadan ayrıldı. Bu sonuçla 1981 yılında kurulan kulüp, bitime iki hafta kala Landesliga şampiyonluğunu garantiledi ve Almanya 5. Ligi anlamına gelen Verbandsliga'ya yükselme heyecanını yaşadı.
Alman futbolunda Ali ‘Güneş’ açtı
Singen Türkspor Başkanı Mustafa Ateş, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öncelikle bizi sezon başından itibaren destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyor ve bu şampiyonluğu onlara hediye ediyorum. Antrenörümüz Ali Güneş'in liderliğinde çok başarılı bir sezon geçirdik ve hedefimize ulaştık. Bundan sonraki hedefimiz Verbandsliga'da kalıcı olmak. Bu vesileyle başta Antrenörümüz Ali Güneş olmak üzere teknik heyeti ve tüm oyuncularımızı yürekten kutluyorum."
Alman futbolunda Ali ‘Güneş’ açtı

Haberin Devamı

Alman futbolunda Ali ‘Güneş’ açtı
Son iki haftaya 70 puanla giren Singen Türkspor, rakip kaleye 79 gol atarken, kalesinde ise sadece 17 gol gördü.
Alman futbolunda Ali ‘Güneş’ açtı
Oyuncu Adrian-Giorgian Dumitru ise 21 golle takımının en golcü ismi oldu. Bu tarihi başarıyla birlikte Singen Türkspor, Verbandsliga'da yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Kulüp, bu seviyede de kalıcı olmak ve daha büyük başarılara imza atmak için mücadele edecek.
Alman futbolunda Ali ‘Güneş’ açtı

Alman futbolunda Ali ‘Güneş’ açtı

Alman futbolunda Ali ‘Güneş’ açtı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Güneş#AVRUPADAN HABER#Verbandsliga

BAKMADAN GEÇME!