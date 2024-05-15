Alman futbolunda Ali ‘Güneş’ açtı

46 yaşındaki eski milli futbolcu Ali Güneş
'in yönetimindeki Bölgesel Amatör liginde mücadele eden Singen Türkspor, Gottmadingen'de baştan sona hakimiyet kurdu ve 3-0'lık net bir skorla sahadan ayrıldı. Bu sonuçla 1981 yılında kurulan kulüp, bitime iki hafta kala Landesliga şampiyonluğunu garantiledi ve Almanya 5. Ligi anlamına gelen Verbandsliga'ya yükselme heyecanını yaşadı.
Singen Türkspor Başkanı Mustafa Ateş
, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öncelikle bizi sezon başından itibaren destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyor ve bu şampiyonluğu onlara hediye ediyorum. Antrenörümüz Ali Güneş'in liderliğinde çok başarılı bir sezon geçirdik ve hedefimize ulaştık. Bundan sonraki hedefimiz Verbandsliga'da kalıcı olmak. Bu vesileyle başta Antrenörümüz Ali Güneş olmak üzere teknik heyeti ve tüm oyuncularımızı yürekten kutluyorum."
Son iki haftaya 70 puanla giren Singen Türkspor, rakip kaleye 79 gol atarken, kalesinde ise sadece 17 gol gördü.
Oyuncu Adrian-Giorgian Dumitru ise 21 golle takımının en golcü ismi oldu. Bu tarihi başarıyla birlikte Singen Türkspor, Verbandsliga
'da yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Kulüp, bu seviyede de kalıcı olmak ve daha büyük başarılara imza atmak için mücadele edecek.