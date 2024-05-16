Almanya’da ailesiyle yaşayanların sayısı azalıyor

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ALMANYA’da Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, geçen yıl ebeveyn-çocuk ilişkisi içinde yaşayanların sayısı yaklaşık 41.3 milyon oldu. Bu sayı, nüfusun yüzde 49’luk oranına tekabül ediyor. 2005 yılında ise bu oran yaklaşık yüzde 53 olarak kayıtlara geçmişti. Federal İstatistik Dairesi, aile topluluğunu, ebeveyn sayısına ve çocukların yaşına bakılmaksızın bir hanede yaşayan ebeveyn-çocuk toplulukları olarak tanımlıyor. İstatistik Dairesi, birlikte yaşayan aile sayısındaki düşüşün en önemli nedenlerinden birinin nüfusun giderek yaşlanması olduğunu açıkladı.

EN YÜKSEK ORANA BADEN-WÜRTTEMBERG SAHİP

Verilere göre, eyaletler arasında bu konuda büyük farklılıklar var. Baden-Württemberg eyaletinde aileyle birlikte yaşayanların oranı yüzde 52 ile en yüksek oran oldu. Ardından yüzde 51 ile Rheinland-Pfalz geldi. Mecklenburg-Vorpommern ve Saksonya-Anhalt ise her biri yüzde 43’ün biraz altında kayıtlara geçti. 2005 yılında ise Baden-Württemberg’de bu oran yüzde 58 ile en yüksek, Berlin yüzde 43 ile en düşük paya sahipti. 2023 yılında aileyle birlikte yaşam kırsal bölgelerde, büyük şehirlere göre oransal olarak daha yüksek oldu. Ancak Federal İstatistik Dairesi aradaki farkın azaldığını belirtti. 2005 yılında 5 bine kadar olan küçük yerleşim birimlerinde nüfusun neredeyse üçte ikisi aileler halinde yaşarken, 2023 yılında bu oran yüzde 52 oldu.