MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya’da aile içi şiddet arttı!
GeriAvrupa Almanya’da aile içi şiddet arttı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 10.11.2020 - 17:36 | Son Güncelleme:

Almanya’da aile içi şiddet arttı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da aile içi şiddet arttı!
Abone Olgoogle-news

Almanya’da açıklanan 2019 yılı raporuna göre yaklaşık 142 bin aile içi şiddet olayı yaşandı. Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, şiddet mağduru kadınların susmayıp daha fazla ses çıkardıklarını belirtirken, bunu önemli gelişme olarak değerlendirdi. 

BERLİN’de Federal Asayiş Dairesi Başkanı Holger Münch ile birlikte bugün düzenlediği ortak basın toplantısında aile içi şiddet raporunu açıklayan Bakan Giffey, 2018 yılına göre 2019’da şiddet olaylarının sayısının binde 7 oranında artığına dikkat çekti. Giffey, geçen yıl 141 bin 792 şiddet olayının polis kayıtlarına geçtiğini kaydetti. Giffey, şiddet olaylarının daha fazla olduğunu, belirttikleri rakamların polise yapılan başvurularla sınırlı olduğunu da kaydetti.

KORONA DÖNEMİNDE ARTTI
Bakan, şiddet olaylarının yüzde 81’inin kadınlara yönelik olduğunun da altını çizdi. Giffey, korona nedeniyle 2020 yılında şiddet olaylarının artış gösterdiğini de belirtti. BKA Başkanı Holger Münch, 2015 yılından beri şiddet olaylarını düzenli olarak arttığına işaret ederken, şiddet olaylarının toplumun merkezine kadar ulaştığının altın çizdi. 141 bin 792 olay içinde, ölüm, işkence, ağır şekilde adam yaralama, tecavüz, özgürlüğünün kısıtlaması ve tehdit de yer alıyor.

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle