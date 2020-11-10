Almanya’da aile içi şiddet arttı!

BERLİN’de Federal Asayiş Dairesi Başkanı Holger Münch ile birlikte bugün düzenlediği ortak basın toplantısında aile içi şiddet raporunu açıklayan Bakan Giffey, 2018 yılına göre 2019’da şiddet olaylarının sayısının binde 7 oranında artığına dikkat çekti. Giffey, geçen yıl 141 bin 792 şiddet olayının polis kayıtlarına geçtiğini kaydetti. Giffey, şiddet olaylarının daha fazla olduğunu, belirttikleri rakamların polise yapılan başvurularla sınırlı olduğunu da kaydetti.

KORONA DÖNEMİNDE ARTTI

Bakan, şiddet olaylarının yüzde 81’inin kadınlara yönelik olduğunun da altını çizdi. Giffey, korona nedeniyle 2020 yılında şiddet olaylarının artış gösterdiğini de belirtti. BKA Başkanı Holger Münch, 2015 yılından beri şiddet olaylarını düzenli olarak arttığına işaret ederken, şiddet olaylarının toplumun merkezine kadar ulaştığının altın çizdi. 141 bin 792 olay içinde, ölüm, işkence, ağır şekilde adam yaralama, tecavüz, özgürlüğünün kısıtlaması ve tehdit de yer alıyor.