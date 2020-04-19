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Avrupa
AA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 10:15,Son Güncelleme:

Almanya’da 8 Türk daha koronavirüse yenik düştü

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Almanya’da 8 Türk daha koronavirüse yenik düştü
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Almanya’da en son 8 Türk’ün daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

YEREL makamlardan edinilen bilgiye göre, Hamburg ve Stuttgart bölgelerinde 8 Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hamburg’da vefat eden İdris Aytaç ile Hüseyin Dinç’in dünür oldukları bilgisi de paylaşıldı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Söz konusu ölümlerin ardından Almanya’da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 79’a yükseldi. Ülkede Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık 142 bin 751’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 412’ye çıktı.

 

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