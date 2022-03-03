Almanya, Ukrayna’ya 2 bin 700 uçaksavar füzesi gönderiyor

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FEDERAL Ekonomi Bakanlığı da kararı onaylayarak füzeler ve askeri mühimmatın en kısa zamanda Ukrayna’ya ulaştırılacağını açıkladı. Federal Savunma Bakanlığı, ayrıca başka hangi savunma silahlarının Ukrayna’ya gönderilmesine izin verileceğini de değerlendirecek. Almanya’da SPD, FDP ve Yeşiller’den oluşan koalisyon hükümeti, geçen cumartesi günü bin tanksavar silah ve 500 Stinger füze gönderileceğini duyurmuştu. Alman yapımı tanksavarlar ve Stinger füzelerinin Ukrayna’ya ulaştığı belirtildi. Geçen hafta pazar günü Federal Meclis’in olağanüstü oturumunda yaptığı konuşmasında, “Rusya’nın saldırısı bir dönüm noktasıdır. Bu durumda biz Ukrayna’nın kendisini Vladimir Putin’in işgal ordusuna karşı savunması için tüm gücümüzle yardım etmek görevimizdir” diyen Başbakan Olaf Scholz’un yeni politikası doğrultusunda başka silah yardımının gündemde olduğuna dikkat çekildi.