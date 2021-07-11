Almanya üçüncü aşıya hazırlanıyor

BAŞBAKAN Angela Merkel ile Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın bu konuyla ilgili görüşme yaptığını açıklayan hükümet sözcüsü Steffen Seibert, “Vatandaşlar federal ve eyalet düzeyde neler yapılmak gerekiyorsa, yerine getirildiğinden emin olabilirler. İlk bağışıklık kazandırma sürecinin ardından aşıların tazelenmesi olasılığı göz önüne alınarak gerekli tedbirler alınmaktadır. Üçüncü aşı büyük bir olasılıkla gündemde olacak. Şu an yeni gelecek verileri beklemek durumundayız. Daimi Aşı Komisyonu’nun (STIKO) yeni veriler doğrultusunda vereceği kararla ilgili kurumlar harekete geçecek.”

‘ÇOCUKLAR DA AŞI OLSUN’

Bavyera Başbakanı Markus Söder (CSU) ise 12-18 yaş arası çocukların da koronavirüs aşı kampanyasına dahil edilmesi söyleyerek, STIKO tarafından yapılan karşı önerilerin tekrar gözden geçirilmesini istedi. Yeni eğitim döneminde sorun yaşanmaması için öğrencilerin de aşı olması gerektiğini belirten Söder, pandemiye karşı en etkili çözümün küçük büyük herkesin aşı olmasından geçtiğini söyledi. Sosyal medya hesabından ‘Aşı ol geç’ diye yeni bir kavram kullanan Bavyera Başbakanı, “Hayvanat bahçesi önlerinde, hatta diskotek girişlerinde bile aşı yapılması düşünülebilir” mesajı verdi.

VAKALAR ARTIŞA GEÇTİ

Öğrenciler hakkında benzer görüşler belirten SPD Eş Başkanı Saskia Esken ile Yeşiller Grup Lideri Karin Göring-Eckardt çocuk yuvaları ve ilköğretim okullarında hijyen koşullarının düzeltilmesini istedi. Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble (CDU) de koronavirüs vakalarının tekrar artış gösterdiğine dikkati çekerek, çocukların da aşı olması gerektiğini söyledi. Gelecek eğitim döneminde pandemiye rağmen prensip olarak yüz yüze eğitim yapılmasından yana olduğunu belirten Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek de (CDU), “Bağışıklık sorunu ve ön rahatsızlığı olan öğrenciler için farklı bir çözüm düşünülebilir” dedi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre Almanya’da son 24 saat içinde 745 koronavirüs vakası tespit edildi. Önceki haftalarda 5’in altına düşen 7 günlük insidans değerinin ise 6.2’e çıktığı belirtilen açıklamada toplam 91 bin 231 kişinin koronavirüsten öldüğü belirtildi.