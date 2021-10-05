Almanya Türk Toplumu 25’inci yılını kutluyor

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TGD’nin kurucularından biri olan ve Türk derneklerini bir çatı altında toplama amacıyla 90’lı yıllarda aktif mücadele veren Prof. Dr. Hakkı Keskin, TGD’nin Almanya’da yaşayan Türk toplumun eşit haklara sahip olmasının yanı sıra ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi amacıyla kurulduğunu söyledi. İlk ırkçı saldırı kurbanlarından biri olan Ramazan Avcı’nın öldürülmesinin TGD’nin kurulmasında önemli bir rol oynadığını belirten Keskin, şunları söyledi: “Ramazan Avcı’nın sadece Türk olduğu için neonaziler tarafından öldürülmesini kabullenemezdik ve bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Ben sadece bilim alanında bir şeyler yapmak istiyordum ancak bu olaydan sonra sivil toplum olarak bir şeyler yapmamız gerektiğine inandım.”