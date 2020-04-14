Almanya tünelin ucunu gördü

KORONAVİRÜS önlemleri ne zaman kalkacak ve ne zaman normal hayata döneceğiz? Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Almanya’da alınan önlemler etkili oldu. Virüsün yayılma hızı günde 2 bin 400’lere kadar geriledi. İyileşenlerin sayısı ilk kez hasta sayısını geçti. Virüsün merkez üssü İtalya ve İspanya’da da virüsün hızı düştü. Bu olumlu gelişmeler yavaş yavaş normal hayata dönmek için bir umut ışığı oldu.

Tünelin ucu hafif göründü. Ancak uzmanlar, siyaset ve bilim insanları, önlemleri gevşetmenin tehlikeleri ve riskleri konusunda tam olarak emin değiller. Çünkü virüs hakkında daha birçok bilinmeyen var.

* İyileşenler tekrar koronavirüse yakalanır mı?

* Virüs cisimlerin yüzeyinden de bulaşıyor mu?

* Yoksa sadece solunum yoluyla tükürük damlacıkları üzerinden mi insandan insana geçiyor?

Bu soruların cevabı henüz net olarak bilinmiyor. Bu nedenle uzmanlar da siyaset de çok dikkatli. Virüs uzmanları, “Hayat sadece geç geleni değil, erken geleni de cezalandırıyor” diye uyarıyor. Aceleci adımlardan uzak durulmasını tavsiye ediyorlar ve virüsü küçümseyen ABD ile İngiltere’yi virüsün nasıl cezalandırdığını örnek gösteriyorlar. Uzmanlar ve siyaset, virüsün tekrar bulaşma hızının artmasından, bu sefer kontrolden çıkarak kazanılanı kaybetmekten korkuyorlar.

NEREDEN BAŞLAYALIM

Diğer yandan ekonomi ve eğitimdeki kayıp ise bir an evvel önlemlerden çıkılması baskılarını artırıyor. Almanya’da anketlere göre halkın büyük çoğunluğu önlemlerin yumuşatılmasına karşı. Bazı eyalet başbakanları önlemlerin dikkatlice gevşetilmesi tezini savunuyor. Birçoğu ise karşı. Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet, önlemlerden adım adım çıkış için kendi uzmanlarına bir rapor hazırlattı.

Ancak önlemleri gevşetmeye nereden başlanacak?

Şimdi asıl tartışma bu soru üzerinde yoğunlaşıyor. Laschet, yetişkin yaştaki öğrenciler için okulların, perakende ticaret yapan iş yerlerinin açılmasıyla başlanmasından yana. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymayı güvence edebilen iş yerlerinde günlük yaşama geri dönülebilir” diyor.

Virüsün yaygın olduğu Bavyera ve Baden Württemberg eyaletleri dikkatli. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, “Önlemleri erken hafifleten, geriye dönüş riskini de kabul etmiş olur” diye uyardı. Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann önlemleri yumuşatmanın vaka sayısı, sağlık personeli ve yoğun bakım yatak kapasitesine bağlı olduğunu söyledi. Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, “Gerekli olduğu sürece dayanmak zorundayız” dedi.

‘OKULLAR ADIM ADIM AÇILMALI’

Korona krizinde hükümete danışmanlık yapan Almanya Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina korona kriz önlemlerinden çıkış için hükümete 6 maddeden oluşan 12 sayfalık bir tavsiye raporu hazırladı. Almanya’nın ekonomi, anayasa hukuku, psikoloji, sosyoloji bilimi dallarında önde gelen 26 bilim insanı önlemlerden nasıl çıkılacağı üzerine somut önerilerde bulundu.

Başbakan Angela Merkel bu raporun korona krizinde alınan önlemlerden çıkış konusunda bir pusula olacağını vurguladı. Almanya’nın Halle kentindeki Leopoldina, korona krizinde hükümetin en önemli danışma merkezi oldu.

Leopoldina, raporu dün Başbakan Merkel’e sundu. Merkel, yarın eyalet başbakanlarıyla korona önlemlerini konuşacağı telekonferansta bu raporu baz alacak.

Ancak bilim insanları da raporda önlemlerden çıkış için bir tarih vermekten kaçınıyor ve bunun için önce şartların uygun olması gerektiğini vurguluyor. Raporda somut öneriler de yer alıyor ve normal hayata dönülmesi için, “Okullar adım adım ve yaşa göre mümkün olduğunca çabuk tekrar açılmalı” deniliyor.

‘KURALLARA SIKI SIKIYA UYULMALI’

Leopoldina Akademisi, eğitimde toplumsal eşitsizliğin daha da büyümemesi için özellikle ilkokulların hızla açılmasını tavsiye ediyor. Sınıflarda en fazla 15 öğrencinin bulunması, kalabalık öğrenci gruplarının bir araya gelmesini önlemek için teneffüslerin farklı saatlerde yapılması ve maske taşınması öneriliyor. Akademinin raporunda tren, uçak ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske şartı getirilmesi isteniyor. 2 metre mesafenin sağlanamadığı iş yerlerinde vardiyalı ve maskeyle çalışılması, evden çalışılma imkânının devam etmesi öneriler arasında yer alıyor. Raporda, virüsün ikinci bir yayılma dalgasına izin verilmemesi, temel önlemlerden sosyal mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyulması gerektiği belirtiliyor.

Merkel, çarşamba günü eyalet başbakanlarıyla korona önlemlerini gözden geçirecek. Bazı alanlarda önlemlerin dikkatlice ve şartlı yumuşatılacağı görülüyor. Ama yumuşama ne zamandan itibaren başlar sorusu henüz açık. Önlemler 19 Nisan gece yarısına kadar uzatılmıştı.