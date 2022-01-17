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HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya, Telegram’a baskıyı artırıyor

#Almanya#Telegram#AVRUPADAN HABERLER
Almanya, Telegram’a baskıyı artırıyor

Almanya’da hükümet, son dönemde koronavirüs önlemlerine yönelik protestoların organize edilmesinde öne çıkan ve komplo teorilerinin de yoğun olarak yayıldığı mesajlaşma servisi Telegram’a yönelik baskıyı artırmayı planlıyor.

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ALMANYA Federal Asayiş Dairesi (BKA), suç unsuru taşıyan ve aşırı sağcı içeriklerin platformdan kaldırılması için yapılan başvuruların sonuçsuz kalması üzerine Telegram’ın içerik silinmesi ve veri talepleri yağmuruna tutulması yöntemini deneyecek. Die Welt gazetesi, BKA’nın, Federal Meclis İçişleri Komisyonu’na verdiği bilgilere dayandırdığı haberde, şimdiye kadar iş birliğine yanaşmayan Telegram’ın bu şekilde baskı altına alınmasının düşünüldüğünü kaydetti. Gazetenin sorularını yanıtlayan BKA da federal polis ve eyalet emniyet teşkilatlarıyla birlikte Telegram ile iş birliğinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti. BKA, Meclis İçişleri Komisyonu’ndaki oturumun içeriğiyle ilgili olarak da görüşmenin kamuoyuna açık olmadığına işaret ederek ayrıntı vermedi.

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Almanya, Telegram’a baskıyı artırıyor
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser

FAESER’DEN ENGELLEME TEHDİDİ
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Telegram, aşırı sağcı ve komplo teorileri yayan içeriklerin giderek artan bir şekilde yer alması nedeniyle Berlin’de rahatsızlık yaratıyor. BKA, şirketin Alman emniyetinin iş birliği taleplerini dikkate almamasından şikâyetçi. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de iş birliğine yanaşmadığı gerekçesiyle Telegram’a Almanya’dan erişimi engelleme tehdidinde bulunmuştu.

KOALİSYONDAN DESTEK
Hükümeti oluşturan üç koalisyon partisinin milletvekilleri BKA’nın girişimine destek verdi. Yeşiller Meclis Grubu Başkanvekili Konstantin von Notz, hukuk devletinin savunmasında hukuk ihlallerinin ne ölçüde engellenebildiğinin belirleyici olduğunu belirterek, “Kişilik hakları ihlalleri, nefret, kışkırtmalar ve demokrasiyi parçalama girişimlerinden para kazanan şirketlere karşı muamelede nihayet daha sağlam bir duruş sergilenmesi gerekiyor” diye konuştu.
Hür Demokrat Parti’nin (FDP) iç politika sözcüsü Manuel Höferlin de tartışmalı mesajların pek çoğunun gizli değil, serbestçe ulaşılabilen bölümlerde yer aldığına işaret ederek, “Telegram’da suç teşkil edecek içeriklerin özellikle herkese açık gruplarda yayınlandığını görüyoruz. Telegram bu bağlamda bir internet sitesi karakteri taşıyor. Soruşturma makamlarının gözü bu alanın üstünde olmalı” dedi.

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