Almanya soykırım olarak kabul etti

ALMANYA Radyosu (Deutschlandfunk), Namibya ile Almanya arasında süründürülen görüşmelerde, 1904-1908 yılları arasında Alman askerlerinin isyan eden Namibyalı Herero ve Nama kabilelerinden 100 bine yakın kişiyi öldürmesini Alman tarafın soykırım olarak kabul ettiğini duyurdu. 2015 yılından beri sürdürülen görüşmeleri Alman tarafı adına yürüten Hıristiyan Demokrat Birlik Parti’li (CDU) Ruprecht Polenz ile Namibya Özel Temsilcisi Zed Nigavirue’nin üzerinde uzlaşmaya vardıkları metni Berlin’de imzaladıklarına da yer verildi. Katliam, tarihçiler ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ‘20. yüzyılın ilk soykırımı’ olarak nitelendiriliyor.

Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere Almanya tarafı bu konuda resmi bir açıklama yapmadığı halde, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Namibya’ya giderek parlamentoda bir konuşma yapacağı ve Namibya halkından özür dileyeceği ileri sürüldü. CSU’lu Federal Kalkınma Bakanı Gerd Müller, 2019’da yaptığı Namibya ziyaretinde Herero ve Nama kabilelerine girişilen katliamı ‘soykırım’ olarak nitelemiş ve bu açıklaması Almanya’da bazı çevreler tarafından sert bir üslupla eleştirilmişti.