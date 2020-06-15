MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya sınırlarını açtı
GeriAvrupa Almanya sınırlarını açtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
DW Türkçe / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 15.06.2020 - 10:27,Son Güncelleme:

Almanya sınırlarını açtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya sınırlarını açtı
Abone Olgoogle-news

Almanya’da, Avrupa ülkelerine yönelik seyahat uyarılarının kaldırılmasının ardından sınırlar gece yarısından itibaren yeniden açıldı.

ALMANYA’da koronavirüs pandemisi nedeniyle üç ay önce kapatılan kara sınırları yeniden açıldı. Gece yarısından itibaren sınırlardan kontrolsüz geçişler başladı. Ancak Avusturya sınırında, kaçak göçmenlerin girişlerinin engellenmesi amacıyla kontrollere devam ediliyor.

Almanya sınırlarını açtı
Almanya 16 Mart’ta kapattığı sınırlarını komşu ülkeler için açarken, Dışişleri Bakanlığı’nın 160 ülke için uyguladığı küresel seyahat uyarısı sürüyor. Seyahat uyarıları İsveç, Norveç ve Finlandiya’nın yanı sıra İspanya’nın geniş bir kısmını da kapsıyor.
Almanya sınırlarını açtı
Türkiye de seyahat uyarısı getirilen ülkeler arasında. Öte yandan çok sayıda AB ülkesi de bugünden itibaren sınırlarını açmayı planlıyor. Polonya, cumartesi gecesi AB üyesi ülke vatandaşları için sınırlarını yeniden açmıştı.
Almanya sınırlarını açtı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle