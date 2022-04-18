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Almanya plakalı araçta 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

#Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü#AVRUPADAN HABER#Ö.S
Almanya plakalı araçta 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Almanya plakalı hafif ticari araçta yapılan aramada, özel bölmelere saklanmış 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Avusturya vatandaşı Ö.S. tutuklandı.

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TEKİRDAĞ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından bir araçla uyuşturucu getirileceği ihbarı aldı. Ekipler, yurda girdikten sonra takibe aldığı aracı Çorlu ilçesinde durdurdu. Araçta narkotik köpeği Larissa ile yapılan aramada, yolcu kısmındaki koltuk altı ile kasa kısmında yapılan özel bölmelerde 8 paket halinde 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi. Aracın sürücüsü Avusturya vatandaşı Ö.S. gözaltına alındı. Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Almanya plakalı araçta 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Almanya plakalı araçta 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Almanya plakalı araçta 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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#Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü#AVRUPADAN HABER#Ö.S

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