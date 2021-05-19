Almanya o üç derneği yasakladı

BASKINLAR, derneklerin temsilciliklerinin bulunduğu Bremen, Hamburg, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde gerçekleşti. Bakanlık, bu derneklerin 2014 yılından bu yana Almanya’da yasaklı olan Hizbullah’a yakın ‘Lübnan Yetim Çocuklar Projesi Derneği’yle bağlantılı olduğunu gerekçe gösterdi. Yasaklanan 3 derneğin yöneticilerinin ve tüzük yapısının bu dernekle aynı olduğu belirtildi. Baskın yapılan derneklerin de Lübnan’da yetim çocuklar için bağış topladığı ancak paraların Hizbullah için ölenlerin ailelerine gönderildiği ifade edilirken, amacın İsrail’e karşı savaşta Hizbullah’ı desteklemek olduğu vurgulandı.