Almanya, insan tacirlerine karşı önlemleri artırıyor

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BAKAN Faeser, emniyet güçlerinin garlarda hem polis üniforması hem de sivil memurlar aracılığıyla denetimini artırdığını, orada mültecilerle ilgilenen kişilerin de bu konuya dikkatinin çekildiği ve hassas hale getirildiklerini belirtti. Faeser, fark edilen her tehlike ve şüphede anında emniyet güçleri ile irtibata geçilmesini talep etti. Almanya’da federal polisin yetki alanına giren garlarda emniyet güçlerinin şimdiye kadar çok sayıda kişiyi garlardan uzaklaştırdığı veya yasak getirdiği belirtiliyor. Yabancılardan sorumlu daireler de şimdiye kadar genç kadın Ukraynalıların fuhuş çeteleri, aracıları veya insan tacirleri tarafından rahatsız edildiği bilgisinin kendilerine de ulaştığını kaydediyor. Söz konusu kişilerin başta Berlin olmak üzere Ukraynalı kadın ve çocukların geldiği kentlerin garlarında ücretsiz yatacak yer veya para teklifiyle gelen sığınmacıları kazanma yoluna girdikleri daha önce polis tarafından da tespit edilmiş ve tedbirler artırılmıştı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser

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200 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI GELDİ

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, ülkeye gelen Ukraynalıların sayısının 218 bin 301 olduğunu duyurdu. Ancak bu rakam sadece federal polisin kayıt altına alabildiği kişileri kapsıyor. İlaveten Almanya-Polonya sınırı gibi bölgelerde giriş yapanlara yönelik düzenli kontroller yapılmadığından gerçekte kaç kişinin Ukrayna’dan Almanya’ya geldiği bilinmiyor ve bu sebepten dolayı gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Berlin’in eski havalimanı Tegel’de kurulan, savaştan kaçan Ukraynalıları kabul merkezine her gün 10 bin civarında kişinin geldiği bildiriliyor. Bu kişilerin duruma göre Almanya genelinde kapasitesi olan kentlere veya yerel yönetimlere aktarıldığı belirtiliyor.

Öte yandan Brandenburg Eyalet Uyum Bakanı Ursula Nonnemacher, Ukrayna savaşından kaçıp gelen sığınmacılar arasında Ukrayna vatandaşı olmayanlara yönelik ayrımcı muamele yapılmasını kınadıklarını açıkladı. Nonnemacher, Ukrayna’dan başka ülkelere mensup ancak Ukrayna’da çalışan veya okuyan insanların da geldiğini, bu kişilerin Almanya yolunda veya Almanya’da ayrımcı muameleye maruz kaldıklarını aktardıklarını kaydetti. Bakan Nonnemacher açıklamasında, “Birinci ve ikinci sınıf mülteci olamaz” ifadesini kullandı.