Almanya, İngiltere ve 7 Afrika ülkesini kırmızı listeden çıkardı

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Dünyada Kovid-19 vakalarının artmasıyla birlikte birçok ülkede tedbirler sıkılaştırılırken kısıtlamalara da yenileri eklenmişti. Almanya da Omikron varyantının artmasıyla birlikte kısıtlamaları sıkılaştırmış ve İngiltere ve Güney Afrika ülkeleri başta olmak üzere 7 Güney Afrika ülkesini de kırmızı listeye alarak seyahat engeli getirmişti. Alman yetkililer, bugün itibariyle İngiltere ve Güney Afrika ile 7 ülkenin ‘virüs mutasyon bölgeleri’ listesinden çıkarılarak seyahat kısıtlamalarının gevşetildiğini açıkladı. İngiltere ve Güney Afrika ülkelerinin dışındaki 7 Güney Afrika ülkesinden gelenler için 14 günlük karantinada kalacak.