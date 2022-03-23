‘Almanya ile ticaret hedefi 50 milyar dolar’

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GÖRÜŞMELER sonrası Berlin Büyükelçiliği’nde basın mensuplarına, ziyareti hakkında bilgi veren Bakan Yardımcısı Kaymakcı, savaşın Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir dinamiğin doğmasına neden olduğunu kaydetti. Kaymakcı, savaşın hiçbir meşru tarafı bulunmadığını belirtirken, Türkiye’nin akan kan ve şiddetin durdurulması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Kaymakcı, Türkiye’nin bu bağlamda ateşkes ve insani koridorların açılması için çabaların sürdüreceğini de açıkladı

ALMANYA İLE TİCARET HACMİ 41 MİLYAR DOLAR

Savaşın, NATO’nun böyle bir saldırı karşısında caydırıcı olamadığını gösterdiğini de belirten Kaymakcı bununla birlikte beliren birçok sorun olduğuna işaret ederken, “Daha güçlü bir NATO ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Mekanizması özellikle Türkiye gibi Avrupa’nın en büyük ekonomik güçlerinden biri olan ve NATO’nun ikinci büyük askeri gücü olan Türkiye gibi ülkelerin bu sistemin içinde olmasıyla mümkün olabilir. Aslında bu savaş ve bunun yarattığı gerginlik Türkiye’nin Avrupa’nın güvenlik ve savunması açısından katı önemini bir kez daha ortaya çıkardı” dedi. Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Türkiye ziyaretinin de olumlu geçtiğini söyledi ve ziyaretin iki ülke arasındaki güven ve diyaloğun yeniden artmasına katkı sağladığını kaydetti. Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin 41 milyar dolara ulaştığını ifade eden Kaymakcı, hedefin ise 50 milyar dolar olduğunu söyledi. Almanya’daki temaslarında burada yaşayan vatandaşların sorunları konusunun da gündeme geldiğini ifade etti.

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‘UMARIZ İŞ BİRLİĞİNİN ARTMASI İÇİN SAVAŞLARA İHTİYAÇ OLMAZ’

Berlin’e gelmeden önce yaptığı Brüksel ziyareti kapsamında Daimi Yapılandırılmış İşbirliği (PESCO) konusunda AB Dış İlişkiler servisinde güvenlik ve savunma konularından sorumlu sekreter yardımcısıyla da görüşme gerçekleştirdiğini belirten Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Türkiye’nin PESCO’ya katılımına daha sıcak bakıldığını gözlemlediğini ifade etti. Kaymakcı, “Umarız Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesi, iş birliğinin artması için savaşlara ihtiyaç olmaz. Almanya ve AB’den edindiğim izlenim Türkiye’nin güvenlik ve savunma konularına bu gelişmelerden sonra daha hızlı dahil edilme potansiyeli gelişti. Umarız hem PESCO’ya katılımı hem NATO ile AB arasında güvenlik konusunda iki tarafa uygun mutabakat oluşması önemli. NATO Stratejik Konsepti’ni güncelliyor. AB ile stratejik bir pusula onaylandı. Dolayısıyla Türkiye NATO ülkesi olarak yerini hem NATO içinde hem de Avrupa sistemi içerisinde korumalı ve bu sisteme katkıda bulunabilmeli. Son gelişmeler bu süreci daha da kolaylaştıracak ve önünü açacak” diye konuştu.