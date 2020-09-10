Almanya DFB Kupası'nda birinci tur heyecanı başlıyor

Kupada ilk heyecan yarın akşam yaşanacak. Bundesliga ekiplerinden Mainz ve Hertha Berlin ilk tur karşılaşmalarını yarın akşam deplasmanda yapacak. Hertha, Eintracht Braunschweig'e konuk olacak. Mainz'ın rakibi ise Havelse. Her iki karşılaşma da saat 20.45'de başlayacak.

Cumartesi günü ise kupada 13 karşılaşma oynanacak. Pazar günü 12 ve pazartesi de oynanacak dört 1. tur karşılaşması sonucu ikinci tura çıkacak takımlar, biri hariç belli olacak. Kupanın son sahibi Bayern Münih 1. tur karşılaşmasının 15 Ekim perşembe oynayacak. Bayern Münih'in maçı Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları nedeniyle ertelendi. Kupa şampiyonu deplasmanda Düren ile ikinci tur için oynayacak. Kurallar gereği DFB Kupası'nda takımlar her turda bir maç oynuyor. Kazanan bir üst tura çıkıyor.