Almanya Aile Bakanı istifa etti

2018’den bu yana Aile Bakanı olarak görev alan Giffey, yayınladığı basın açıklamasında şöyle dedi: “Son günlerde 2010 yılında yaptığım doktora çalışmamla ilgili tartışmalar alevlendi. Berlin Hür Üniversitesi 2019’da yaptığı araştırmada akademik titrin geri alınmayacağını açıklamasından sonra 2020’de yeninden bir araştırma başlatıldı. Bu olay 2019’daki hukuksal açıdan tamamlanmış ve sonuçlanmış araştırma sonrasında gerçekleşti. Ben de bunun üzerine çıkacak sonuçtan bağımsız olarak titrimi kullanmayacağımı açıklamıştım. Bu nedenle Başbakan Merkel’e, Cumhurbaşkanlığı nezdinde görevden alınmam için Federal Aile, Kadın ve Gençlik Bakanlığı’ndan istifamı sundum. Daha önce de belirttiğim şekilde çalışmamı bilgim ve inancım dahilinde 12 yıl boyunca olduğu gibi en iyi şekilde yaptığım yönündeki ifademin arkasındayım.”

Geçen hafta, bazı medya yayınlarında üniversite bilimsel kurulunun Franziska Giffey’in doktora çalışması için olumsuz rapor verdiği belirtilmişti.