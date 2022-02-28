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HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya 40 ülkeyi yüksek riskli bölge statüsünden çıkardı

#Robert Koch#Norbert Fiebieg#Omikron
Almanya 40 ülkeyi yüksek riskli bölge statüsünden çıkardı

Almanya’da hükümet, 40 ülkeyi daha yüksek riskli bölge statüsünden çıkardı. Robert Koch Enstitüsü’nün değerlendirmeleri doğrultusunda yaklaşan tatil sezonu öncesinde riskli bölge statüsünden çıkarılan ülkeler arasında İtalya, Polonya, İsveç ve Belçika gibi AB ülkeleri de yer alıyor. Ayrıca AB üyesi olmayan Arnavutluk, Arjantin, Irak, Bolivya, Ukrayna, Sırbistan gibi ülkeler de listeden çıkarıldı.

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LİSTEDEN çıkarılan ülkelerden Almanya’ya dönüşler daha kolay yapılacak. Kisa bir süre önce Türkiye’ye ziyarette bulunan Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebieg, Türkiye’nin yüksek riskli bölge statüsünden çıkarıılması çağrısı yapmıştı. Alman hükümeti, tatilciler için dönüşte birtakım kolaylaştırmayı da planlıyor. Buna göre, yalnızca Almanya’da baskın olan Omikron varyantından daha fazla patojenik özelliklere sahip varyantlar bulunan ülkeler, geri dönüş için daha kapsamlı gereksinimleri olan yüksek riskli alanlar olarak sınıflandırılacak. Örneğin, 12 yaş altı çocuklar ülkeye giriş yaptıktan sonra, yaptıracakları testin negatif çıkması durumunda karantinaya girmeyecekler. Bunun dışında ülkeye girişte genel anlamda 3G kuralı geçerli olacak. Yani tam aşısını yaptırmayanlar veya iyileşmeyeler negatif PCR testi ibraz etmeden ülkeye giremeyecek.

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YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERE 10 GÜN KARANTİNA
Yüksek riskli bölgeden gelenler 10 gün karantinada kalacak. Beşinci günden itibaren PCR testi yaptırarak karantinadan kurtulabilecek. Almanya’da özellikle enfeksiyon riskinin yüksek olduğu ülkeler ve bölgeler yüksek riskli alanlar olarak sınıflandırılıyor. Ancak bunun için belirleyici olan sadece enfeksiyon sayısı değil. Virüsün yayılma hızı, sağlık sistemi üzerindeki yük ve korona durumuna ilişkin veri eksikliği gibi diğer kriterlerde bir ülkenin yüksek riskli bölge olarak tanımlanmasına neden oluyor.

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#Robert Koch#Norbert Fiebieg#Omikron

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