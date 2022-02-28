Almanya 40 ülkeyi yüksek riskli bölge statüsünden çıkardı

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LİSTEDEN çıkarılan ülkelerden Almanya’ya dönüşler daha kolay yapılacak. Kisa bir süre önce Türkiye’ye ziyarette bulunan Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebieg, Türkiye’nin yüksek riskli bölge statüsünden çıkarıılması çağrısı yapmıştı. Alman hükümeti, tatilciler için dönüşte birtakım kolaylaştırmayı da planlıyor. Buna göre, yalnızca Almanya’da baskın olan Omikron varyantından daha fazla patojenik özelliklere sahip varyantlar bulunan ülkeler, geri dönüş için daha kapsamlı gereksinimleri olan yüksek riskli alanlar olarak sınıflandırılacak. Örneğin, 12 yaş altı çocuklar ülkeye giriş yaptıktan sonra, yaptıracakları testin negatif çıkması durumunda karantinaya girmeyecekler. Bunun dışında ülkeye girişte genel anlamda 3G kuralı geçerli olacak. Yani tam aşısını yaptırmayanlar veya iyileşmeyeler negatif PCR testi ibraz etmeden ülkeye giremeyecek.

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YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERE 10 GÜN KARANTİNA

Yüksek riskli bölgeden gelenler 10 gün karantinada kalacak. Beşinci günden itibaren PCR testi yaptırarak karantinadan kurtulabilecek. Almanya’da özellikle enfeksiyon riskinin yüksek olduğu ülkeler ve bölgeler yüksek riskli alanlar olarak sınıflandırılıyor. Ancak bunun için belirleyici olan sadece enfeksiyon sayısı değil. Virüsün yayılma hızı, sağlık sistemi üzerindeki yük ve korona durumuna ilişkin veri eksikliği gibi diğer kriterlerde bir ülkenin yüksek riskli bölge olarak tanımlanmasına neden oluyor.